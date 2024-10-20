Украинский политолог рассказал о боеспособности мобилизованных боевиков

Подавляющее большинство мобилизованных боевиков ВСУ являются небоеспособным балластом, заявил украинский политолог, экс-глава подконтрольной Киеву администрации части Луганской области Сергей Гайдай, 20 октября сообщает YouTube-канал ProUa.
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