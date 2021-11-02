Лучшего в туристском деле выберут в Приморье

В течение месяца — до 30 ноября — стабильно работающие «динозавры» туристического рынка или бойкие, но уверенные в себе новички в этой отрасли — гостиницы и хостелы, турбазы и кемпинги (а то и модные нынче глэмпинги), туристические фирмы и многие другие фирмы и учреждения, так или иначе работающие в этой сфере и встречающие туристов, могут подать заявки, дабы в честной борьбе выяснить, кто тут добился лучших результатов, у кого настоящий успех и известность у потребителей и так далее.