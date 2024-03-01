Стратегия: чистая прибыль ВТБ в следующем году может достичь 520 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ по итогам 2024 года должна составить 435 млрд рублей, в 2025 – порядка 520 млрд рублей, а в 2026 году достигнуть 650 млрд рублей, рассказал в пятницу 1 марта, на презентации стратегии развития банка на следующую трехлетку первый заместитель председателя кредитной организации Дмитрий Пьянов.
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