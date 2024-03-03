«Первая в мире машина в своём классе»: начались поставки средних танков Tiger в армию Индонезии

28 февраля состоялась церемония передачи военной техники армии Индонезии. В числе прочего войска получили первую партию средних танков Tiger, тем самым положив начало поставкам данного изделия для нужд ВС.
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