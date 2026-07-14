Комитет парламента Украины поддержал отставку Свириденко с поста премьера Глава киевского режима затеял очередную пертурбацию в высших эшелонах власти.
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Комитет парламента Украины поддержал отставку Свириденко с поста премьера Глава киевского режима затеял очередную пертурбацию в высших эшелонах власти.
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