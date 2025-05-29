Хроника спецоперации и потери Подразделения 103-й дивизии ВДВ на кабульском аэродроме. Конец декабря 1979 годаКонец декабря 1979 года.
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Хроника спецоперации и потери Подразделения 103-й дивизии ВДВ на кабульском аэродроме. Конец декабря 1979 годаКонец декабря 1979 года.
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