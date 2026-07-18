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Царьград

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Общество "Знание" уведомило о полном рабочем дне 30 декабря 2026 года

Общество "Знание" уведомило о полном рабочем дне 30 декабря 2026 года

В 2026 году последний рабочий день, 30 декабря, не будет сокращенным. Директор департамента Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева сообщила, что 31 декабря станет выходным, а 30 декабря останется полным рабочим днем.

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