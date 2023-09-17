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Журавель о Медиалиге: «Проще всего сказать, что от медийки нужны драки и мат-перемат. Нет, публике нужна открытость и живое общение»

«Ремарка по поводу вчерашней медийки, где я дебютировал как комментатор. Все это было достаточно спонтанно, поэтому нервно – все-таки мне сильно не хватает насмотренности.

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