ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает Польшу

Фото: Сергей Пивоваров/РИА НовостиТекст: Кирилл Аверьянов Президент Польши Анджей Дуда: Из-за «вагнеровцев» мы усиливаем границу с Белоруссией Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер».