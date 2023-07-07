ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает Польшу

Фото: Сергей Пивоваров/РИА НовостиТекст: Кирилл Аверьянов Президент Польши Анджей Дуда: Из-за «вагнеровцев» мы усиливаем границу с Белоруссией Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер».
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