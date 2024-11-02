В преддверии Дня народного единства и примирения в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Новоаннинского ЦСОН» состоялось тематическое мероприятие «Вместе – мы едины».
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В преддверии Дня народного единства и примирения в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Новоаннинского ЦСОН» состоялось тематическое мероприятие «Вместе – мы едины».