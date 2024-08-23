БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Минкульт надо Бастрыкину потрясти, там сплошные гниды"Я СОБРАЛСЯ И ПОЕ...
  • Nata
    Вы где-нибудь слышали или видели, чтобы еврей из рук  гешефт выпустил? А вот госдуме следует принять - лишить предавш..."Я СОБРАЛСЯ И ПОЕ...
  • Валерий
    Хазанову  следует отказаться от награды."Я СОБРАЛСЯ И ПОЕ...

В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ

В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Граждане некоторых стран НАТО, в частности из Западной Европы, «тысячами» обращаются к России за видами на жительство или визами в целях сохранения семьи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх