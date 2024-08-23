В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Граждане некоторых стран НАТО, в частности из Западной Европы, «тысячами» обращаются к России за видами на жительство или визами в целях сохранения семьи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».