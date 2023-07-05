Если бы исламский блок сделал с Францией то же, что Запад с Сирией

Этот бы с радостью занял "высокий пост", у нас по всей стране рядом с храмами РПЦ стали бы стоять минареты, а в школах все в хиджабах ходили и изучали суры из корана.

Владимир Алтайцев

Кретин этот Корнилов. России не стоит ни в коем случае ввязываться в заварухи Запада. Выигрыш копеечный может быть, а может и не быть. Но потери моральные будут громадными. С мигрантами пусть Запад разбирается, нам бы с 17 миллионами мигрантов разобраться, а это уже 12% населения, причём абсолютно чуждого по менталитету всем народам России.