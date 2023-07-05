Неделю назад итальянский профессор Алессандро Орсини поведал* своей публике очевидную истину: российский народ не поддержал мятежников, поскольку хочет пророссийского президента, а не проамериканского.
Если бы исламский блок сделал с Францией то же, что Запад с Сирией
Комментарии
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Лаврентий Палыч Берия
Этот бы с радостью занял "высокий пост", у нас по всей стране рядом с храмами РПЦ стали бы стоять минареты, а в школах все в хиджабах ходили и изучали суры из корана.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Кретин этот Корнилов. России не стоит ни в коем случае ввязываться в заварухи Запада. Выигрыш копеечный может быть, а может и не быть. Но потери моральные будут громадными. С мигрантами пусть Запад разбирается, нам бы с 17 миллионами мигрантов разобраться, а это уже 12% населения, причём абсолютно чуждого по менталитету всем народам России.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Не дай Бог допустить Кадырова к власти, он осуществит давнюю мечту Золотой Орды - сделать Россию исламской.А лоялен он России, пока его кормят огромными деньгами из бюджета
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2 час.
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