Спички - не игрушка

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Если бы исламский блок сделал с Францией то же, что Запад с Сирией

Если бы исламский блок сделал с Францией то же, что Запад с Сирией

  Неделю назад итальянский профессор Алессандро Орсини поведал* своей публике очевидную истину: российский народ не поддержал мятежников, поскольку хочет пророссийского президента, а не проамериканского.

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Комментарии
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Лаврентий Палыч Берия
Этот бы с радостью занял &quot;высокий пост&quot;, у нас по всей стране рядом с храмами РПЦ стали бы стоять минареты, а в школах все в хиджабах ходили и изучали суры из корана.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Кретин  этот Корнилов. России не стоит ни в коем случае ввязываться  в заварухи Запада. Выигрыш копеечный  может быть, а может и не быть. Но  потери моральные  будут громадными. С мигрантами  пусть Запад разбирается, нам бы  с 17 миллионами  мигрантов  разобраться, а это  уже  12%  населения, причём абсолютно  чуждого по менталитету  всем народам  России.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Не дай Бог допустить Кадырова к власти, он осуществит давнюю мечту  Золотой Орды - сделать Россию исламской.А  лоялен он России, пока его кормят огромными  деньгами из бюджета
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2 час.

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