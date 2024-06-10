Боец «Саня-Саня»: ВСУ пытаются использовать «стаи» дронов против артиллерии

Украинские военные пытаются использовать «стаи» дронов в контрбатарейной борьбе на купянском направлении, рассказал командир РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» с позывным «Саня-Саня».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии