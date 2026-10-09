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Свечков против «Калгари»: ассист, 3 потери, «+2» и 56% на точке за 11:55. У форварда «Колорадо» 1+2 в 4 играх в сезоне

Форвард « Колорадо » Федор Свечков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Калгари » (7:3).

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