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Роджерс: Трампам-пам-пам и все-все-все

Роджерс: Трампам-пам-пам и все-все-все

Пока не прётТеперь, когда результаты выборов известны, можно и прикинуть, что будет дальше.Мало кто об этом написал вчера, но кроме того, что Трамп выиграл президентские выборы, «красные» взяли обе палаты Конгресса (большевики на броневичке, бггг) и 9 из 13 губернаторов тоже их (это вторично, но значимо, поскольку у респов теперь не 22 губернатора, а 27).

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Комментарии
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Aнатолий Райков
А нам всё равно,что Байден,что Камала Харисс,что Трамп.Вся США хочет управлять МИРом,без исключений.
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14 час.
Надежда
Еще один актер дорвался до сцены, но уже мировой...
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13 час.
М
ММ
&quot;Трамп сейчас наоборот будет резать косты.&quot;- кто такие косты?
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13 час.

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