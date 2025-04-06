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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс реализовал трехочковый из-под двойной опеки в концовке матча против «Филадельфии»

После дальнего попадания Эдвардса разница в счете стала равна «+5» (114:109) за 7,3 секунды до конца четвертой четверти.

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