Amgen - лучшая акция Dow Jones в III-м квартале

Старейший индекс фондового рынка Dow Jones завершает III квартал с убытком 2,7%. Индикатор состоит из 30-ти крупнейших компаний, среди которых акции Amgen показали наилучший результат по итогам прошедшего периода.
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