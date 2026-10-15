Михаил Абасов, руководитель аналитического центра АПКАП, рекомендовал планировать поездки в Анталью и Египет до конца октября.
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