Китай утвердил железнодорожный план на 15-ю пятилетку (2026–2030 годы). Амбиции Пекина впечатляют: планируется прорыв более чем в 100 ключевых технологиях и создание около 30 отраслевых НИИ.
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