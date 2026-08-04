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В США мужчина увидел рай, пережив 45-минутную остановку сердца

Житель США штата Теннесси рассказал, что попал в рай во время 45-минутной остановки сердца.Майк Маккинзи уточнил, что почувствовал себя плохо перед свадьбой сына, но никому не сказал об этом, чтобы не беспокоить.

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