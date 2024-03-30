Журналисты нашли предполагаемый счет спонсоров теракта в «Крокусе»

РИА Новости сообщило о возможном счете спонсоров теракта в «Крокусе» Журналисты РИА Новости обнаружили криптокошелек, с которого, предположительно, спонсировался теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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