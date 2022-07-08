Ленивые рыбные котлеты, а на вкус не хуже ресторанных. Готовить всего 10 минут

А так же расскажу про секретный ингредиент, благодаря котлеты получатся в 5 раз вкуснее. Сколько всего вкусного можно приготовить из самой обычной банки рыбных консервов - салаты, закуски, супы, солянку и даже вторые блюда, а именно котлеты.