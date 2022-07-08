Кухня и дом

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Ленивые рыбные котлеты, а на вкус не хуже ресторанных. Готовить всего 10 минут

Ленивые рыбные котлеты, а на вкус не хуже ресторанных. Готовить всего 10 минут

А так же расскажу про секретный ингредиент, благодаря котлеты получатся в 5 раз вкуснее.  Сколько всего вкусного можно приготовить из самой обычной банки рыбных консервов - салаты, закуски, супы, солянку и даже вторые блюда, а именно котлеты.

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