И это не "Буревестник". Сообщается о полной адаптации для Ту-160М КР нового поколения, созданной специально для перспективного стратегического ракетоносца ПАК ДА по программе "Посланник".
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