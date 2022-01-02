"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции"

Более полутора тысяч фильмов, входящих в "золотую коллекцию", будет отреставрировано на "Ленфильме". По словам руководителя монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирины Павловой, сейчас уже восстановлен фильм "Молох" Александра Сокурова.