В правительстве состоялось заседание Национального совета по безопасности дорожного движения

Премьер-министр Дорин Речан председательствовал на заседании Национального совета по безопасности дорожного движения, в котором приняли участие представители государственных учреждений, партнеры по развитию и представители гражданского общества.
Премьер-министр Дорин Речан председательствовал на заседании Национального совета по безопасности дорожного движения, в котором приняли участие представители государственных учреждений, партнеры по развитию и представители гражданского общества.
Свежие комментарии