Русские ракеты и дроны выворачивают Киев наизнанку, а ВСУ кинули тела своих солдат: Карта специальной военной операции на Украине на 12 сентября 2024 года Юлия СоколоваНа востоке Украины в течение ночи были нанесены мощные удары по стратегическим военным объектам в ряде крупных городов, среди которых Киев, Харьков, Сумы, Черкассы, Полтава и Днепропетровск.