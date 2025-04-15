Кубань предлагает альтернативы пляжному отдыху в Анапе после разлива мазута

Кубань уже посетило более двух миллионов туристов.Власти Краснодарского края подготовили альтернативные туристические программы для туристов, планирующих посетить Анапу и Темрюкский район, где открытие пляжного сезона остается под вопросом из-за разлива мазута в Черном море.