Кубань предлагает альтернативы пляжному отдыху в Анапе после разлива мазута

Кубань уже посетило более двух миллионов туристов.Власти Краснодарского края подготовили альтернативные туристические программы для туристов, планирующих посетить Анапу и Темрюкский район, где открытие пляжного сезона остается под вопросом из-за разлива мазута в Черном море.
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