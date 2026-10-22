Жители Ивановской области съедают на 8 кг сахара больше рекомендованной врачами нормы в 24 кг в год.По данным обследования бюджетов домашних хозяйств за 2025 год, житель Ивановской области в среднем съедает около 32 кг сахара и кондитерских изделий за год.