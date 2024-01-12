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Военное обозрение

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«Куртка замшевая...три»: Зеленский заявил о якобы уничтожении украинской ПВО за сутки почти сорока российских самолётов и вертолётов

«Куртка замшевая...три»: Зеленский заявил о якобы уничтожении украинской ПВО за сутки почти сорока российских самолётов и вертолётов

Зеленский, совершающий турне по прибалтийским странам, накануне прибыл в Ригу, где дал большое интервью балтийским СМИ.

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