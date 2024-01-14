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Готовит ли Азербайджан нападение на Армению? Соратник Пашиняна дал прямой ответ

Готовит ли Азербайджан нападение на Армению? Соратник Пашиняна дал прямой ответ

Овик Агазарян рассказал, существуют ли на сегодняшний день предпосылки для возобновления войны между Арменией и АзербайджаномДепутат от правящей армянской партии "Гражданский договор" Овик Агазарян заявил журналистам, что, по его мнению, предпосылки для подписания мирного договора с Азербайджаном есть.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Если Азербайджан готовит нападение на Армению, значит армяне уже достали до мозга костей, а они реально достали.
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15 час.
Наталья Иванова
Реальные армяне.
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15 час.

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