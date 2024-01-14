Готовит ли Азербайджан нападение на Армению? Соратник Пашиняна дал прямой ответ

Овик Агазарян рассказал, существуют ли на сегодняшний день предпосылки для возобновления войны между Арменией и АзербайджаномДепутат от правящей армянской партии "Гражданский договор" Овик Агазарян заявил журналистам, что, по его мнению, предпосылки для подписания мирного договора с Азербайджаном есть.