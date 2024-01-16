"Я думала, он шутит": новосибирец приехал в отпуск к жене, которая не хотела отпускать его на СВО

На службу сибиряк вернётся с благословением супруги и с подаренным автомобилем УАЗ.Нашумевшая история сибиряка, которому пришлось привлечь полицию, чтобы жена отпустила на СВО, получила позитивное продолжение – мужчина приехал в отпуск.