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"Я думала, он шутит": новосибирец приехал в отпуск к жене, которая не хотела отпускать его на СВО

"Я думала, он шутит": новосибирец приехал в отпуск к жене, которая не хотела отпускать его на СВО

На службу сибиряк вернётся с благословением супруги и с подаренным автомобилем УАЗ.Нашумевшая история сибиряка, которому пришлось привлечь полицию, чтобы жена отпустила на СВО, получила позитивное продолжение – мужчина приехал в отпуск.

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