Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР контролировать расследование дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО

Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР контролировать расследование дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО

Расследование уголовного дела по факту массового отравления суррогатным алкоголем 15 жителей Ханты-Мансийского автономного округа, из которых восемь умерли, взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.

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