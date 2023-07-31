Запад стимулирует сепаратизм в Карелии и пытается сформировать нацбатальон «Карелия»

Виктор Луговой

Дохлый номер - разжигать в Карелии. Если бы ещё наши карелы были так же обособлены культурно, как латыши или там эстоны при Союзе, тогда, может, что-то и выгорело бы. А карелы у нас, по сути, сидят на двух культурах, причём первая, по наблюдениям, - русская, а финно-угорские дела сильно вторичны. Да вон, - тот же Парфенчиков: по нему ведь не скажешь, что он карел с языком. Русский себе вроде и русский, тока спокойней средней нормы. А уж если там ещё и Гуцан рядом... Ну, у них не забалуешь.