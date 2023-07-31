Секретарь Совета Безопасности России генерал армии Николай Патрушев провёл в Петрозаводске совещание по актуальным вопросам нацбезопасности.
Запад стимулирует сепаратизм в Карелии и пытается сформировать нацбатальон «Карелия»
Комментарии
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Виктор Луговой
Дохлый номер - разжигать в Карелии. Если бы ещё наши карелы были так же обособлены культурно, как латыши или там эстоны при Союзе, тогда, может, что-то и выгорело бы. А карелы у нас, по сути, сидят на двух культурах, причём первая, по наблюдениям, - русская, а финно-угорские дела сильно вторичны. Да вон, - тот же Парфенчиков: по нему ведь не скажешь, что он карел с языком. Русский себе вроде и русский, тока спокойней средней нормы. А уж если там ещё и Гуцан рядом... Ну, у них не забалуешь.
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Карелы скорее Бпйдену глотку перережут!
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10 час.
Виктор Луговой
А вот это вполне себе. Как говорит один наш прапрапорщик (карел), - злой карел похуже танка.
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6 час.
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