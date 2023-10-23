Минсельхоз намерен привлечь инвесторов для выращивания сои

Европейские страны, в том числе Республика Молдова, зависят от импорта сои. Фермеры говорят, что для выращивания сои им нужны сорта, адаптированные к засушливому климату, поддержка, а также механизмы, которые позволят им конкурировать с фермерами, выращивающими генетически модифицированную сою.