Минсельхоз намерен привлечь инвесторов для выращивания сои

Европейские страны, в том числе Республика Молдова, зависят от импорта сои. Фермеры говорят, что для выращивания сои им нужны сорта, адаптированные к засушливому климату, поддержка, а также механизмы, которые позволят им конкурировать с фермерами, выращивающими генетически модифицированную сою.
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