Владимир Зеленский, по словам украинского чиновника в сфере кибербезопасности, не использует мессенджер Telegram на личном телефоне в целях безопасности.
NYT: Зеленский отказался от Telegram из соображений безопасности
Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! Зеленского давно ждут в аду! Его ждёт то, что предрекли ему матери всех погибших своих детей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Бог его накажет и за Луганск и за Донбасс, и за разрушение памятников, и за издевательство над православной церковью, и за ложь и лицемерие, и за предательство своей истории и своих предков !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Когда освободят Одессу, Николаев, Киев, Харьков и другие русские города - под городами вскроются братские могилы с массовыми захоронениями.....Трибунал надо будет проводить над всеми фашистами, националистами, бандеровцами. Только так! Не одно преступление не должно быть безнаказанно!
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18 час.
Сергей Карабухин
..Наркомания — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами………………......................
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18 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Единственное, что сделал президент Украины Владимир Зеленский перед началом спецоперации — купил в Израиле дом для родителей и вывез семью. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива, прокомментировав интервью Зеленского американскому изданию The Washington Post. 👀 В интервью Зеленский рассказал, что заранее знал о том, что начнется спецоперация РФ. «Он знал, но абсолютно ничего не предпринял. Всего этого могло бы не быть, но у клоуна были другие планы!», — заявил Кива.
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18 час.
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