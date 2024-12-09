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NYT: Зеленский отказался от Telegram из соображений безопасности

NYT: Зеленский отказался от Telegram из соображений безопасности

Владимир Зеленский, по словам украинского чиновника в сфере кибербезопасности, не использует мессенджер Telegram на личном телефоне в целях безопасности.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! Зеленского давно ждут в аду! Его ждёт то, что предрекли ему матери всех погибших своих детей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Бог его накажет и за Луганск и за Донбасс, и за разрушение памятников, и за издевательство над православной церковью, и за ложь и лицемерие, и за предательство своей истории и своих предков !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Когда освободят Одессу, Николаев, Киев, Харьков и другие русские города - под городами вскроются братские могилы с массовыми захоронениями.....Трибунал надо будет проводить над всеми фашистами, националистами, бандеровцами. Только так! Не одно преступление не должно быть безнаказанно!
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