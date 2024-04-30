Стало известно о страданиях Сердючки из-за бойкота в России

Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, очень страдал из-за того, что не мог выйти к российскому зрителю из-за объявленного ему бойкота в РФ после выступления на «Евровидении», а сразу после начала СВО потрясал антироссийскими высказываниями.