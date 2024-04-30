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Стало известно о страданиях Сердючки из-за бойкота в России

Стало известно о страданиях Сердючки из-за бойкота в России

Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, очень страдал из-за того, что не мог выйти к российскому зрителю из-за объявленного ему бойкота в РФ после выступления на «Евровидении», а сразу после начала СВО потрясал антироссийскими высказываниями.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я эту &quot;сердючку&quot; ВИДЕТЬ УЖЕ НЕ МОГУ!! Осточертела!!
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13 час.

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