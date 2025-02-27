Высокое давление начали лечить ультразвуком. Первые пациенты уже отказались от таблеток

По статистике, примерно каждый третий взрослый человек в мире имеет гипертонию. Считается, что основные причины высокого давления — это возраст, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, неправильное питание, курение, алкоголь, стресс, а также высокие уровни холестерина и сахара в крови.