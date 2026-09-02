"Калашников" представит новый катер "Лидер-11" в Казани 3 сентября

Концерн "Калашников" на выставке в Казани с 3 по 5 сентября 2026 года впервые представит модернизированный катер "Лидер-11".
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