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Царьград

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"Калашников" представит новый катер "Лидер-11" в Казани 3 сентября

"Калашников" представит новый катер "Лидер-11" в Казани 3 сентября

Концерн "Калашников" на выставке в Казани с 3 по 5 сентября 2026 года впервые представит модернизированный катер "Лидер-11".

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