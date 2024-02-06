Что то лоск слетел с этого ублюдка...пусть бы уехал и уехал, так нет же надо , перед отъездом, всяко унизить и обгадить страну, которая дала ему всё.

Надежда Белугина

Этого артиста и в России-то знали благодаря Марине Голуб, а он решил, что его за пределами страны кто-то примет. Спустись с небес и попробуй развозить пиццу. Именно Марина Голуб много лет назад помогла Анатолию Белому прославиться. Она была успешной, а он – никому не известный начинающий актер. Вытащила его, а он её предал с манекенщицей. Предательская сущность в нём развивалась давно и расцвела, наконец, в полную силу.