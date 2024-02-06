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Слабый интерес: Анатолия Белого* отменили в Тбилиси

Слабый интерес: Анатолия Белого* отменили в Тбилиси

Анатолий Белый. Фото informing.ruСтало известно, что моноспектакль актера-иноагента Анатолия Белого* в Тбилиси отменен официально.

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Комментарии
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Л
Людмила
Что то лоск слетел с этого ублюдка...пусть бы уехал и уехал, так нет же надо , перед отъездом, всяко унизить и обгадить страну, которая дала ему всё.
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22 час.
Надежда Белугина
Этого артиста и в России-то знали благодаря Марине Голуб, а он решил, что его за пределами страны кто-то примет. Спустись с небес и попробуй развозить пиццу.  Именно Марина Голуб много лет назад помогла Анатолию Белому прославиться. Она была успешной, а он – никому не известный начинающий актер. Вытащила его, а он её предал с манекенщицей. Предательская сущность в нём развивалась давно и расцвела, наконец, в полную силу.
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21 час.

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