Анатолий Белый. Фото informing.ruСтало известно, что моноспектакль актера-иноагента Анатолия Белого* в Тбилиси отменен официально.
Слабый интерес: Анатолия Белого* отменили в Тбилиси
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
Что то лоск слетел с этого ублюдка...пусть бы уехал и уехал, так нет же надо , перед отъездом, всяко унизить и обгадить страну, которая дала ему всё.
Ответить
22 час.
Надежда Белугина
Этого артиста и в России-то знали благодаря Марине Голуб, а он решил, что его за пределами страны кто-то примет. Спустись с небес и попробуй развозить пиццу. Именно Марина Голуб много лет назад помогла Анатолию Белому прославиться. Она была успешной, а он – никому не известный начинающий актер. Вытащила его, а он её предал с манекенщицей. Предательская сущность в нём развивалась давно и расцвела, наконец, в полную силу.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии