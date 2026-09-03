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Крымская газета

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Жительницу Севастополя осудили за ложный донос об изнасиловании

Жительницу Севастополя осудили за ложный донос об изнасиловании

Жительница Севастополя предстала перед судом за ложный донос об изнасиловании, сообщает"АиФ Крым" с ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

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