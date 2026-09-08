Why Won't China Cut Ukraine Off From Drone-Related Sales? Authored by Andrew Korybko via Substack, Indefinitely perpetuating the Ukrainian Conflict through these means indefinitely delays the full implementation of the US' planned "Pivot (back) to (East) Asia", can lead to Russia selling its natural resource wealth to China at bargain-basement prices, and maintains China's "active neutrality".
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