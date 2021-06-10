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Сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте провели профилактическую акцию «Вместе против кибермошенников»

Сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте провели профилактическую акцию «Вместе против кибермошенников»

На железнодорожном вокзале Краснодар-1 сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, отделения по делам несовершеннолетних, совместно с Общественным советом при Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте провели с гражданами беседы на тему, как не стать жертвой преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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