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Царьград

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Береговая охрана Филиппин: 84 пропавших после пожара на пароме

Береговая охрана Филиппин: 84 пропавших после пожара на пароме

Пожар на филиппинском пароме MV June Aster оставил 84 человека пропавшими без вести. По данным Береговой охраны Филиппин, пять человек погибли, 43 спасены.

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