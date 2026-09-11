Береговая охрана Филиппин: 84 пропавших после пожара на пароме

Пожар на филиппинском пароме MV June Aster оставил 84 человека пропавшими без вести. По данным Береговой охраны Филиппин, пять человек погибли, 43 спасены.
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