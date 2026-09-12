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Аргументы и Факты

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Садовод Самойлова рассказала, как правильно сажать озимый чеснок

Садовод Самойлова рассказала, как правильно сажать озимый чеснок

Осень — время посадки чеснока, чтобы на следующий год получить богатый урожай. Садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, как правильно выбрать посадочный материал, подготовить грядку и внести удобрения.

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