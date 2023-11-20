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Женщину из Барнаула убило куском крыши её же дома во время урагана

Женщину из Барнаула убило куском крыши её же дома во время урагана

Ветер был настолько сильным, что протащил тело, вместе с кровлей, несколько десятков метров.Ураган, поднявшийся в выходные в Алтайском крае, унёс жизнь местной жительницы, проживавшей в доме на улице Лунной в Барнауле.

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