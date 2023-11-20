Женщину из Барнаула убило куском крыши её же дома во время урагана

Ветер был настолько сильным, что протащил тело, вместе с кровлей, несколько десятков метров.Ураган, поднявшийся в выходные в Алтайском крае, унёс жизнь местной жительницы, проживавшей в доме на улице Лунной в Барнауле.
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