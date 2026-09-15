Российский футбол, АПЛ, Серия А, хоккей и волейбол

Начинаем неделю со спорта: битва лидеров Первой лиги, «Интер» — «Удинезе», «Торпедо» на новой арене против «Ак Барса» и Сербия — Нидерланды! ✅ 🏐 17:00: Сербия — Нидерланды, чемпионат Европы, мужчины, группа C, 3-й тур — 20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15 ЧЕ-2026 (м) .
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