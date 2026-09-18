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Царьград

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Аэропорт Толмачево: в пятницу десяток рейсов задержан

Аэропорт Толмачево: в пятницу десяток рейсов задержан

В пятницу десять рейсов задерживаются в новосибирском аэропорту Толмачево. Среди них рейсы S7 Airlines и "России" из Усть-Каменогорска, Москвы, Сочи и других городов.

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