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Тренер сборной Португалии Жезуш: «У Роналду особый статус — пять «Золотых мячей», но это не влияет на мои решения»

Главный тренер сборной Португалии Жоржи Жезуш поделился мнением о вызове 41-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на ближайшие матчи национальной команды в Лиге наций.

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