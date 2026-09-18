Главный тренер сборной Португалии Жоржи Жезуш поделился мнением о вызове 41-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на ближайшие матчи национальной команды в Лиге наций.
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