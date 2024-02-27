ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Из Фашингтонского обкома поступила команда "фас" и Дрюссельский обком покорно принял под козырёк. Прогнозируемо, ожид...Европарламент про...
  • Владимир Бурцев
    Да ничем не грозит! Отправят, как и предыдущих- главное, что бы и этих успели похоронить, а то ещё воняет с 1812 года...Посол Антонов: СШ...
  • Леонид Ла Рошель
    Вечер перестаёт быть томным, заднеприводные всерьёз обсуждают официальную отправку войск бабы НАТЫ вна усраину. До си...Премьер Швеции за...

В СФ слова Макрона об отправке войск на Украину назвали угрозой мирового конфликта

В СФ слова Макрона об отправке войск на Украину назвали угрозой мирового конфликта

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Известиям» 27 февраля, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину являются фактической угрозой развязывания мирового конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх