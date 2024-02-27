В СФ слова Макрона об отправке войск на Украину назвали угрозой мирового конфликта

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Известиям» 27 февраля, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину являются фактической угрозой развязывания мирового конфликта.
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