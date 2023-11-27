В ЛНР командира ВСУ заочно приговорили к 16 годам заключения за обстрел домов

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) заочно приговорил к 16 годам лишения свободы командира минометной батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Нуру Юнеса, отдавшего приказ на обстрел жилых домов в населенном пункте Трехизбенка.
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